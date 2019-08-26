В Саранске ведется подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 26 августа, были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что на территории района промывка внутридомовых сетей выполнена на 91%, опрессовка и калибровка – на 72%. Из 54 крышных котельных необходимые работы проведены на 53. На последней котельной работы находятся в завершающей стадии.

Главы администрации Пролетарского района Александр Голюшев доложил, что промывка сетей выполнена на 93,5%, опрессовка – на 82%. До 15 сентября все работы будут завершены. Крышные котельные практически в полном объеме готовы.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин доложил, что в 94% многоквартирных домов системы промыты, в 83% - опрессованы. Три управляющие компании провели все необходимые процедуры раньше срока. Крышные котельные в районе готовы в полном объеме.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал подчиненных завершить подготовку к осенне-зимнему периоду как можно быстрее, а также заявил, что в случае необходимости нужно проводить встречи с горожанами.

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Источник: adm-saransk.ru