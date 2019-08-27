В Лямбирском районе в результате пожара пострадал человек

В Лямбирском районе произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

В ночь на 27 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Берсеневка. На улице Новоселов загорелся жилой дом №19.

В результате пожара были повреждены стены и потолок на площади 30 квадратных метров.

Пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru