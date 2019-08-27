27-летнего жителя Саранска осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

В Саранске суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в контрабанде сильнодействующих веществ.

27-летний житель Саранска был задержан стражами порядка 21 мая нынешнего года. В этот день горожанин получил международное почтовое отправление из Белоруссии, содержащее 150 таблеток, упакованных в блистеры. Было установлено, что в составе указанных таблеток содержится сильнодействующее вещество метандиенон.

Решением суда в отношении 27-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф