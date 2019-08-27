В Большеигнатовском районе горела летняя кухня

В Большеигнатовском районе пожарные ликвидировали возгорание летней кухни.

Ранним утром 27 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Калыша. На улице Зеленой загорелась летняя кухня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания летней кухни в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru