В Большеигнатовском районе горела летняя кухня

В Большеигнатовском районе пожарные ликвидировали возгорание летней кухни.
Ранним утром 27 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Калыша. На улице Зеленой загорелась летняя кухня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 12 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания летней кухни в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru