42-летняя жительница Краснослободского района подозревается в краже

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже имущества, принадлежащего сельскохозяйственному предприятию.

Стражами порядка было установлено, что 42-летняя жительница села Селищи, находясь на территории сельскохозяйственного предприятия в ночное время суток, похитила межосевой вал и узел подшипников от зацепного дискатора. Сумма ущерба составила около 13 тыс. рублей. Женщина намеревалась сдать похищенное имущество в пункт приема металлолома.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф