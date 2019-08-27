В Саранске пожар едва не уничтожил квартиру

В Саранске произошел пожар, который едва не уничтожил квартиру.

В ночь на 26 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Семашко. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в одной из квартир жилого дома №7, расположенного по указанному адресу, горит мебель. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru