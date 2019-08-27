В Саранске обсудили вопросы детской безопасности

В МВД по Мордовии состоялся круглый стол, в ходе которого были обсуждены вопросы детской безопасности.

В ходе указанного мероприятия стало известно о том, в августе в Саранске представители поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион» провели социальный эксперимент, суть которого заключалась в том, что к детям, играющим на площадке, подходили незнакомые им граждане и предлагали пойти посмотреть на котенка, спасти упавшего в яму щенка или же поискать маму, которая внезапно отлучилась без предупреждения. Участниками данного эксперимента стали, сами того не зная, 19 детей. На уговоры незнакомцев не поддались только три ребенка.

Стражи порядка говорят о том, что родители должны объяснить детям, что любые предложения, поступающие со стороны незнакомцев, необходимо отвергать.

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Источник: 13.мвд.рф