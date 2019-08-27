Неизвестный мошенник ограбил администратора одного из магазинов Саранска

В Саранске неизвестный мошенник ограбил администратора магазина.

Недавно 25-летней девушке, работающей администратором продуктового магазина, позвонил ранее незнакомый ей мужчина, который представился работником компании, занимающейся обслуживанием терминалов оплаты. Незнакомец сообщил о том, что граждане, посещающие торговое заведение, сотрудницей которого является горожанка, жалуются на сбои в работе терминала. После этого мужчина попросил девушку перечислить на указанный им счет 3750 рублей, дабы проверить работу автомата. Горожанка выполнила данную просьбу, после чего незнакомец перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф