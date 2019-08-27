Прокуратура Мордовии провела лекционное занятие по вопросам противодействия коррупции

В прокуратуре Мордовии было проведено лекционное занятие по вопросам противодействия коррупции.

В ходе указанного занятия были рассмотрены вопросы взаимодействия с иностранными банками, иными иностранными организациями и уполномоченными органами иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

До сведения присутствующих был доведен порядок взаимодействия с органами прокуратуры при проведении указанных проверок и направления соответствующих запросов.

Также читайте о том, что в Саранске обсудили вопросы детской безопасности.

Источник: prokrm.ru