Глава Мордовии провел встречу с новым собственником АО «Тепличное»

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с генеральным директором ООО НПФ «Фито» Дмитрием Лашиным, являющимся новым собственником АО «Тепличное».

Дмитрий Лапшин сообщил о том, что на следующий год запланировано строительство новых теплиц общей площадью 8,45 га в Саранске. Указанные теплицы работают по технологии досвечивания, которая позволяет выращивать овощи круглый год. Кроме того, в следующем году будет начато строительство обособленного подразделения в Б. Игнатово. Общая площадь новых теплиц составит 17 га.

Дмитрий Лапшин также отметил, что благодаря вводу новых мощностей АО «Тепличное» уже в 2020 году выйдет на объемы производства овощей, превышающие 30 тыс. тонн, а к 2021 году эта цифра вырастет до 40 тыс. тонн.

По информации «Известий Мордовии».

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