В Большеигнатовском районе водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста

В Большеигнатовском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 33-летний велосипедист.

Происшествие произошло вечером 26 августа на одном из участков дороги, соединяющей Ардатов и Большое Игнатово. 24-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21102, совершил наезд на 33-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка по факту данного инцидента.

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Источник: гибдд.рф