Полицейские задержали 34-летнего жителя Саранска, подозреваемого в хранении наркотиков

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 34-летний местный житель, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Т. Бибиной, стражи порядка задержали 34-летнего ранее судимого гражданина, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована маковая солома массой 105 г. Мужчина заявил, что собрал дикорастущий наркотик и высушил его для личного употребления.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что неизвестный мошенник ограбил администратора одного из магазинов Саранска.

Источник: 13.мвд.рф