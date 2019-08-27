В Ковылкинском районе в ДТП пострадал 34-летний мужчина

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мужчина.

ДТП произошло ранним утром 26 августа на 1-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Слободиновку и Красную Пресню. 26-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211540, по определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

34-летний пассажир легковушки доставлялся в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф