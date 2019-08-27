В Саранске в результате ДТП пострадала 84-летняя пенсионерка

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 84-летняя пенсионерка.

Указанное происшествие произошло утром 26 августа на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Jeep Grand Cherokee, во время движения по улице Советской не уступил дорогу автомобилю марки ВАЗ-21013, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 84-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ «МРЦКБ».

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Источник: гибдд.рф