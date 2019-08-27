В Краснослободске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 16-летняя девушка

В Краснослободске в результате ДТП пострадала 16-летняя девушка.

ДТП произошло утром 26 августа на пересечении улиц Кирова и Степана Разина. По предварительной информации, 39-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Nissan Primera, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Калина», в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого первая машина врезалась в автомобиль марки «Нива», который стоял поблизости.

16-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии в ДТП с участием двух иномарок погибли два человека.

Источник: гибдд.рф