В Саранске водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

В Саранске 10-летняя девочка попала под колёса иномарки.

Происшествие произошло днём 26 августа на территории Ленинского района города. На улице Пролетарской 59-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген», совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф