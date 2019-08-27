В Ковылкино в результате ДТП пострадали два подростка

В Ковылкино произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка.

Происшествие произошло вечером 26 августа на пересечении улиц 50 лет Октября и Желябова. По предварительной информации, 19-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2109, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении мотоциклу марки «Восход», в результате чего транспортные средства столкнулись.

15-летний водитель мотоцикла и его пассажир того же возраста были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

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Источник: гибдд.рф