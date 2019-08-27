В Мордовии осужденных навестили родственники

Исправительные колонии №№7 и 14 УФСИН РФ по Мордовии посетили родственники осужденных.

Сотрудники указанных колоний провели экскурсии по территориям исправительных учреждений, в ходе которых гости познакомились с условиями содержания своих близких.

Также были проведены концерты художественной самодеятельности и организованы чаепития, во время которых осужденные получили возможность пообщаться со своими близкими в неформальной обстановке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su