В Мордовии осужденных навестили родственники

Исправительные колонии №№7 и 14 УФСИН РФ по Мордовии посетили родственники осужденных.
Сотрудники указанных колоний провели экскурсии по территориям исправительных учреждений, в ходе которых гости познакомились с условиями содержания своих близких.
Также были проведены концерты художественной самодеятельности и организованы чаепития, во время которых осужденные получили возможность пообщаться со своими близкими в неформальной обстановке.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su