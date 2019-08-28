30 бюджетных учреждений Саранска останутся без горячей воды и тепла

30 бюджетных учреждений Саранска на этой неделе останутся без энергоресурсов.

Мордовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что перед началом нового учебного года в списке на ограничение энергоресурсов находятся 30 бюджетных организаций, среди которых 14 детских садов, 5 школ, 2 гимназии, 4 средне-специальных образовательных учреждения (техникумы и колледжи).

Без горячей воды может остаться поликлиника №2, долг которой составляет 34 тыс. рублей. Прекращение подачи тепла грозит государственному архиву, задолженность которого достигла 740 тыс. рублей, а также музею Эрьзи, имеющему задолженность в размере 313 тыс. рублей.

Также в случае неоплаты без воды и тепла может остаться ряд административных зданий министерств и ведомств Мордовии, общая сумма долгов которых равна 1,18 млн рублей.

Общий долг бюджетных организаций Саранска в настоящее время превышает отметку в 93,4 млн рублей.

Из 40 объектов, стоявших в списке на ограничение на прошлой неделе, долги погасили только 2.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что энергоснабжение будет возобновлено только после полного погашения задолженности.

Также читайте о том, что в Саранске школы готовы к новому учебному году.

Источник: mordovia.esplus.ru