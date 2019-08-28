Владимир Волков намерен вернуть молодых специалистов в Мордовию

В Саранске прошел республиканский образовательный форум.

Указанное мероприятие посетил глава Мордовии Владимир Волков. Руководитель региона заявил, что намерен вернуть талантливых детей в республику.

Владимир Волков заявил о том, что с молодежью нужно предметно общаться и тщательно изучать сферу её интересов, а представителям старшего поколения посоветовал не сетовать на то, что они не успевают осваивать те современные тенденции и тренды, которые без труда постигают дети. Также глава региона обратил внимание на то, что министерства и предприятия Мордовии должны делать всё для того, чтобы талантливые молодые специалисты возвращались в республику, а последняя не превращалась в поставщика кадров для других регионов. Кроме того, Владимир Волков заявил, что молодые люди, по его мнению, не возвращаются в Мордовию из-за отсутствия высокооплачиваемой работы.

Также глава региона заявил, что до 2024 года в Мордовии ежегодно будет появляться как минимум по одной новой школе. Кроме того, в нынешнем году в регионе откроется первый мобильный детский технопарк. Помимо этого, в ближайшие три года будут открыты два мобильных технопарка и кванториум в Рузаевке.

Также глава республики вручил премии в размере 500 тыс. рублей школе №40 Саранска, Ковылкинской средней школе №4, Жуковской средней школе Торбеевского района, Комсомольской средней школе №1 Чамзинского района. Центр детского творчества Дубенского района стал победителем конкурсного отбора среди учреждений дополнительного образования и также получил 500 тыс. рублей. Премии в размере 2 млн рублей были присуждены Ичалковскому педагогическом колледжу и Саранскому строительному техникуму.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске обсудили вопросы детской безопасности.