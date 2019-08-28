Осенью возобновятся полёты из Саранска в Минеральные Воды

Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет полёты из Екатеринбурга в Минеральные Воды через Саранск.

Полёты по указанному направлению, которые до этого выполнялись упомянутым перевозчиком в период с апреля по май нынешнего года, будут возобновлены 14 сентября.

Вылеты будут осуществляться два раза в неделю на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути из Екатеринбурга до Минеральных Вод составит 4 часа и 30 минут, пересадка в Саранске займет всего 40 минут.

Для жителей Мордовии время полёта до Минеральных Вод составит 2 часа. Стоимость билета в одну сторону начинается от 5640 рублей.

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Источник: aviamordovia.ru