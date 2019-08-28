Василий Кружилин покидает ХК «Мордовия»

Защитник Василий Кружилин покидает хоккейный клуб «Мордовия».

Василий Кружилин принял решение об уходе из мордовской команды из-за имеющих место в настоящее время финансовых трудностей и не совсем понятных дальнейших перспектив.

Василий Кружилин является воспитанником воронежской школы, в «Мордовию» игрок перешел по ходу чемпионского сезона 2012/2013.

На счету игрока 324 матча, в которых он забросил 29 голов и отдал 67 результативных передач.

По информации пресс-службы ХК «Мордовия».

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Источник: hcmordovia.ru