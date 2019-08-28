В Ардатовском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Указанное происшествие произошло ранним утром 27 августа на 75-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево и Ардатов. По предварительной информации, 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Субару», по причине превышения скорости во время совершения обгона не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки доставлялся в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь. 25-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована в указанное медицинское учреждение. Ещё один пассажир «Субару» 2-летнего возраста также доставлялся в упомянутую районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был отпущен домой.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

Также читайте о том, что в Большеигнатовском районе водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста.

Источник: гибдд.рф