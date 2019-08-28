50-летняя жительница Саранска пострадала в результате падения в салоне микроавтобуса

В Саранске 50-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне микроавтобуса.

Происшествие произошло днём 27 августа в Пролетарском районе города. На улице Веселовского 31-летний гражданин, находившийся за рулем микроавтобуса марки «Форд», во избежание наезда на группу подростков, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте, резко затормозил, вследствие чего в салоне транспортного средства упала 50-летняя пассажирка.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя автобуса был составлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Ардатовском районе в результате ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф