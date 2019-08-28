В Атяшево был задержан пьяный автомобилист

В Атяшево сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Утром 27 августа возле дома №2, расположенного по адресу – Советский переулок, инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21120. За рулем транспортного средства находился 32-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии опьянения.

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Источник: гибдд.рф