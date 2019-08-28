В Рузаевском районе загорелась баня

В Рузаевском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 28 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Болдово. Возле дома №8, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru