В Саранске иномарка вылетела в кювет

В Саранске произошло ДТП с участием иномарки.

Указанное происшествие произошло днём 27 августа на Александровском шоссе. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Дэу», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Также читайте о том, что накануне в Ардатовском районе в результате ДТП пострадали три человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru