В Ромодановском районе горел строительный вагончик

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание строительного вагончика.

Днём 27 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пятина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит строительный вагончик. Площадь распространения пламени составляла 24 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания строительного вагончика в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru