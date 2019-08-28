Гости из Татарстана ограбили один из магазинов Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны жители Татарстана, которые подозреваются в краже кофе из одного из магазинов Саранска.

33-летний безработный мужчина и его 25-летняя гражданская супруга, которые являются жителями города Набережные Челны, 1 августа нынешнего года, находясь в Саранске, похитили из супермаркета, расположенного по адресу – улица Волгоградская, 11 банок кофе. Выяснилось, что подозреваемые приехали в Мордовию, дабы отдохнуть и полюбоваться местными красотами. Когда деньги закончились, сожители решили совершить преступление. Украденный товар подозреваемые перепродали в Набережных Челнах.

В отношении жителей Татарстана было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф