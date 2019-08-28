25-летняя жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенников

25-летняя жительница Саранска была ограблена неизвестными интернет-мошенниками.

Недавно 25-летняя жительница Саранска заказала на сайте популярного магазина обуви кроссовки. Спустя несколько дней, девушка получила почтовую посылку с товаром, за которую заплатила 5950 рублей. Придя домой, горожанка обнаружила, что вместо заказанных кроссовок ей была прислана совершенно другая модель обуви. Связаться с продавцом девушке не удалось.

Выяснилось, что жительница Саранска оформила заказ на так называемом сайте-двойнике, адрес которого на пару символов отличается от адреса настоящего сайта магазина.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф