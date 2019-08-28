В Мордовии полицейские приняли участие в акции «Помоги зоопарку»

В Мордовии сотрудники МВД приняли участие в благотворительной акции под названием «Помоги зоопарку».

Стражи порядка передали яблоки, собранные на территории регионального центра кинологической службы, в городской зоопарк Саранска. Правоохранители не раз посещали со своими детьми питомцев и знают о том, что животные очень радуются, когда им приносят различные угощения.

Работники зоопарка с радостью приняли подарки и предложили гостям покормить некоторых животных. Питомцы с удовольствием полакомились фруктами из рук полицейских.

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Источник: 13.мвд.рф