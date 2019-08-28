Неизвестный мошенник ограбил 59-летнюю жительницу Ардатовского района

59-летняя жительница Ардатовского района была ограблена неизвестным мошенником.

Несколько дней назад 59-летней жительнице указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что на счет женщины по ошибке были перечислены деньги. По просьбе незнакомца женщина перевела на указанный им счет 4935 рублей. Спустя несколько дней гражданка проверила баланс своей банковской карты. Выяснилось, что на самом деле никакие денежные начисления на счет женщины не поступали.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф