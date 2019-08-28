Работница одного из магазинов Саранска понесет уголовную ответственность за продажу спиртного школьнице

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении работницы магазина, которая продала пиво 14-летней школьнице.

Было установлено, что 52-летняя работница продуктового магазина, не поинтересовавшись возрастом покупателя и не попросив предъявить какой-либо документ, продала пиво 14-летней девочке.

Выяснилось, что ранее указанная женщина уже была подвергнута административному наказанию за продажу алкогольной продукции подростку.

В отношении работницы продуктового магазина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф