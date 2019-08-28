В Саранске оштрафовали футбольного болельщика из Москвы

В Саранске суд вынес приговор в отношении футбольного болельщика из Москвы, который скрыл своё лицо.

Днём 24 августа нынешнего года 20-летний житель Москвы, находясь на стадионе «Мордовия Арена», где в тот день проходил матч между футбольными командами «Динамо» Москва и «Тамбов», скрыл своё лицо футболкой для затруднения установления личности, что является административным правонарушением.

Решением суда в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения на срок 6 месяцев.

Читайте также о том, что полицейские задержали 34-летнего жителя Саранска, подозреваемого в хранении наркотиков.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru