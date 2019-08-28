С начала нынешнего года 23 жителя Мордовии погибли на работе

С начала нынешнего года в Мордовии было зафиксировано 123 случая производственного травматизма.

23 из указанных случаев имели смертельный исход. 69 случаев производственного травматизма были признаны страховыми.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года случаев травматизма на производстве стало меньше на 10%.

Работа по расследованию смертельных случаев на производстве ведется совместно с представителями трудовой инспекции.

По информации «Известий Мордовии».

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