В Мордовии проходит операция «Детское автокресло»

В Мордовии проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Детское автокресло».

На протяжении семи первых месяцев нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано 64 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В результате данных инцидентов один ребенок погиб и ещё 73 получили различные травмы.

Подавляющее большинство аварий, в результате которых пострадали дети, являются столкновениями.

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, повышения профилактического влияния на водителей, перевозящих детей, в Мордовии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло». Задачами данной операции являются предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и профилактика нарушений непосредственно водителями транспортных средств правил перевозки детей автомобильным транспортом.

Указанное мероприятие завершится 29 августа.

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Источник: гибдд.рф