В Ичалковском районе пожар уничтожил четыре сарая

В Ичалковском районе произошел пожар, который уничтожил четыре сарая.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 28 августа на территории села Кемля. На улице Пушкина загорелись сараи. Площадь распространения пламени составила 144 квадратных метра. Огонь полностью уничтожил четыре сарая.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сараев в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru