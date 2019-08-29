В Мордовии бывшего руководителя двух коммерческих организаций осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя двух коммерческих организаций, обвиняемого в совершении мошеннических действий.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в 2013 году осужденный путем внесения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений о завышенной сумме приобретения товара по фиктивным сделкам добился получения из федерального бюджета налога на добавленную стоимость двух организаций, расположенных в Чамзинском районе, на общую сумму порядка 450 тыс. рублей.

Похищенные деньги преступник потратил на личные нужды.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф