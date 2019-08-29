В Дубенском районе горел жилой дом

В Дубенском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Утром 28 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Ардатово. На улице Советской загорелся жилой дом №12. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 60 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru