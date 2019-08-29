В Мордовии мужчина утонул в пруду

В Ковылкинском районе утонул мужчина.

Вечером 28 августа в пруду, расположенном возле села Виноградовка, был обнаружен труп гражданина 1976 года рождения. Известно, что мужчина проживал в посёлке Станция Самаевка.

По предварительной информации, гражданин отдыхал на берегу пруда вместе со своим товарищем. Спустя некоторое время мужчина, оставшись один, решил искупаться. Вечером гражданин не вернулся домой. После этого родственники мужчины сообщили о его пропаже.

В настоящее время проводится следственное мероприятие, направленное на установление обстоятельств гибели жителя Мордовии. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также читайте о том, что с начала нынешнего года 23 жителя Мордовии погибли на работе.

Источник: 13.мвд.рф