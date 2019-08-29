Полицейские изъяли героин у 32-летней жительницы Саранска

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана местная жительница, которая подозревается в хранении героина.

25 августа возле дома, расположенного по адресу – улица М. Расковой, стражи порядка задержали 32-летнюю жительницу Саранска, в ходе личного досмотра которой был обнаружен и конфискован героин массой более 2 г.

Женщина заявила, что приобрела наркотики на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф