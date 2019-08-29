В Темниковском районе горел заброшенный дом

В Темниковском районе произошло возгорание заброшенного дома.
Вечером 28 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старый город. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся заброшенный дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 25 квадратных метров.
О пострадавших в результате данного пожара не сообщается.
Причина возгорания заброшенного дома в скором времени будет установлена специалистами.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru