В Мордовии осудили мошенника, жертвами которого стали семь человек

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Саранска, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что осужденный, будучи директором коммерческой организации, занимающейся оказанием посреднических услуг населению по купле-продаже недвижимости, в период с января 2015 года по декабрь минувшего года совершил мошеннические действия в отношении семи граждан.

В январе 2015 года к осужденному с просьбой оказать содействие в продаже квартиры и покупке другой жилплощади обратился его родственник. Узнав о том, что у клиента имеются задолженности по алиментам и оплате коммунальных платежей за указанное жилье, преступник решил под видом осуществления законной сделки похитить деньги, вырученные с продажи. Введя в заблуждение родственника, осужденный оформил на себя доверенность на совершение всех сделок, погасил его долги за счет собственных средств, а затем продал квартиру, выручив 2,5 млн рублей. Деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, преступник совершил мошеннические действия в отношении шести жителей Саранска, обратившихся к нему с целью приобретения жилья. Покупателям злоумышленник показывал квартиры, заключал с ними договоры и убеждал в необходимости внесения задатков, сумма которых составляла от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, не планируя при этом выполнять взятые на себя обязательства.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф