В Теньгушевском районе в результате пожара погиб мужчина

В Теньгушевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

В ночь на 29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Такушево. На улице Старый Город загорелись надворные постройки и жилой дом. Площадь распространения пламени составила 110 квадратных метров.

На месте происшествия пожарные обнаружили обгоревший труп мужчины.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru