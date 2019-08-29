Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки мобильных телефонов

Сотрудники исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии предотвратили попытку доставку запрещенных предметов.
В ходе осмотра внутренней зоны сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали сверток, в котором находились семь мобильных телефонов.
В настоящее время проводится проверка по данному факту.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su