Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки мобильных телефонов

Сотрудники исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии предотвратили попытку доставку запрещенных предметов.

В ходе осмотра внутренней зоны сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали сверток, в котором находились семь мобильных телефонов.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su