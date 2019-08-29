В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии провели пробное занятие

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было проведено пробное занятие по дисциплине «Основы профессиональной деятельности сотрудников».

Целью указанного занятия стала отработка порядка действий при оказании первой помощи в случаях проведения сердечно-легочной реанимации.

Была продемонстрирована грамотная организация и методика проведения практического занятия.

При проведении занятия использовались робот-тренажер, учебная литература и раздаточный материал. Особое внимание было уделено четким и незамедлительным действиям при проведении сердечно-легочной реанимации.

Читайте также о том, что в Мордовии полицейские приняли участие в акции «Помоги зоопарку».

Источник: 13.fsin.su