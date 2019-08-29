В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии провели пробное занятие

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было проведено пробное занятие по дисциплине «Основы профессиональной деятельности сотрудников».
Целью указанного занятия стала отработка порядка действий при оказании первой помощи в случаях проведения сердечно-легочной реанимации.
Была продемонстрирована грамотная организация и методика проведения практического занятия.
При проведении занятия использовались робот-тренажер, учебная литература и раздаточный материал. Особое внимание было уделено четким и незамедлительным действиям при проведении сердечно-легочной реанимации.
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Источник: 13.fsin.su