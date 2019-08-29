Двух жителей Мордовии, страдающих психическими расстройствами, лишили водительских удостоверений

В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась прекращения действия права на управление транспортными средствами.

Сотрудниками прокуратуры Ичалковского района было установлено, что два жителя указанного района 24- и 30-летнего возраста, которые имеют право на управление транспортными средствами, состоят на учете у врача—нарколога ГБУЗ РМ «Ичалковская межрайонная больница», страдают психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Прокурор Ичалковского района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права указанных граждан на управление транспортными средствами. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru