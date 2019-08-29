В Мордовии из-за долгов арестовали имущество ООО «Завод Промметизделий»

В Мордовии было арестовано имущество организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам.

Сотрудники прокуратуры Краснослободского района установили, что ООО «Завод Промметизделий» имеет задолженность по обязательным платежам на сумму более 1,7 млн рублей.

Межрайонная ИФНС РФ №7 по Мордовии направила в прокуратуру Краснослободского района постановление о наложении ареста на имущество указанной организации в размере 1,5 млн рублей.

Прокуратурой Краснослободского района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Завод Промметизделий».

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Источник: prokrm.ru