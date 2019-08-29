В Мордовии бывшего сотрудника исправительного учреждения осудили за получение взятки

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, обвиняемого в получении взятки.

В феврале прошлого года осужденный, занимая должность начальника оперативного отдела ФКУ ЛПУ-21 УФСИН РФ по Мордовии, получил от одного из осужденных взятку в размере 150 тыс. рублей за создание льготных условий отбывания наказания.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 750 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru