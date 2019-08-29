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На некоторых улицах Саранска 15 сентября ограничат движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 15 сентября ограничат движение транспортных средств

15 сентября на некоторых улицах Саранска будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 13:30 до 20:30 15 сентября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на следующих участках: по ул. Коммунистической от пр. Ленина до ул. Волгоградской; по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко; по проспекту Российской Армии; по ул. Рабочей на участках от ул. Советской до ул. Коммунистической и от ул. Коммунистической до дома № 34 по ул. Рабочей; по ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической; на участке дороги от ул. Крупской до ул. Коммунистической (выезд с кольцевой развязки на ул. Коммунистическую); по дублерам ул. Севастопольской на участке от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение футбольного матча на стадионе «Мордовия Арена».

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Источник: adm-saransk.ru